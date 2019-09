Dan’s Packer 53-Man Roster Prediction

QB (2) – Aaron Rodgers, Tim Boyle

RB (3) – Aaron Jones, Jamal Williams, Tra Carson

FB (1) – Danny Vitale

WR (6) – Davante Adams, Geronimo Allison, Marquez Valdes-Scantling, Jake Kumerow, Trevor Davis, Eqanimeous St. Brown

TE (4) – Jimmy Graham, Marcedes Lewis, Robert Tonyan, Jace Sternberger

OL (9) – David Bahktiari, Lane Taylor, Corey Linsley, Bill Turner, Bryan Bulaga, Elgton Jenkins, Alex Light, Lucas Patrick, Justin McCray

DL (5) – Kenny Clark, Dean Lowry, Montravius Adams, Tyler Lancaster, Kingsley Keke

OLB (5) – Za’Darius Smith, Preston Smith, Rashan Gary, Kyler Fackrell, Randy Ramsey

ILB – (5) Blake Martinez, Ty Summers, Oren Burks, Curtis Bolton, Jamal Crawford

CB – (6) Jaire Alexander, Kevin King, Josh Jackson, Tramon Williams, Tony Brown, Ka’Dar Hollman

S – (4) Adrian Amos, Darnell Savage, Raven Greene, Will Redmond

Specialists – (3) Mason Crosby, J.K. Scott, Hunter Bradley

*Ibraheim Campbell will more likely start the season on the PUP list.

*Don’t be surprised to see the Packers keep St. Brown, then put him on IR and bring back either Darrius Shepherd or Allen Lazard. Same with Curtis Bolton.

*Dexter Williams might be a prime candidate for the practice squad.